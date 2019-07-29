Какие документы нужно на туристическую визу в США, сколько это стоит и как долго ждать – читайте в материале Фактов ICTV.

Туристическая виза в США (B-1/B-2) предназначена для краткосрочных деловых или развлекательных поездок и поездок с целью получения медицинской помощи.

Обычно виза категории B-1 выдается лицам, которые въезжают в США для решения бизнес-вопросов, посещения научных, образовательных, профессиональных или деловых мероприятий и топу подобное.

Визу категории B-2 выдают для поездок с целью отдыха, в том числе туризм, посещения друзей или родственников, получения медицинской помощи.

Часто визы категорий B-1 и B-2 объединяют и выдают как одну: B-1/B-2.

Документы

Если вы планируете отправиться в Соединенные Штаты, то вам необходимо собрать немалый ряд документов.

Документы, которые нужны на туристическую визу в США:

электронная визовая анкета на получение неиммиграционной визы ( DS-160 );

); загранпаспорт, срок действия которого не менее чем на шесть месяцев превышает продолжительность предполагаемого периода пребывания в США;

превышает продолжительность предполагаемого периода пребывания в США; одна фотография размером 5 см x 5 см , сделанная в течение последних шести месяцев, цветная на белом фоне;

, сделанная в течение последних шести месяцев, цветная на белом фоне; квитанция по уплате сбора за рассмотрение заявления на получение неиммиграционной визы в размере $160 (сбор возврату не подлежит и уплачивается в местной валюте);

(сбор возврату не подлежит и уплачивается в местной валюте); письмо-подтверждение назначенного собеседования со штрихкодом.

Также для получения туристической визы необходимо предоставить подтверждение бронирования отеля, программу тура от оператора.

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Порядок подачи документов:

заполнить анкету на получение неиммиграционной визы (DS-160);

распечатать квитанцию ​​на оплату консульского сбора;

уплатить сбор за рассмотрение заявления на получение визы в отделении Райффайзен банка;

записаться на собеседование, выбрав опцию Новый пользователь.

Собеседование

Следующее, на что необходимо обратить внимание при получении туристической визы в США – это прохождения собеседование, на котором, по сути, вы должны доказать, что вас можно пустить в страну.

Для этого следует подготовить ответы на следующие вопросы:

цель поездки – кратковременный визит делового, развлекательного, лечебного характера;

сколько времени вы планируете оставаться в США – срок действия визы – не более 180 дней ;

; вы можете предоставить доказательства наличия средств, достаточных для покрытия расходов во время пребывания в Соединенных Штатах;

у вас есть постоянное место жительства за пределами США, а также другие социальные или экономические связи, которые гарантируют ваше возвращение.

Чтобы получить более подробную консультацию и сохранить все необходимые ссылки – можете воспользоваться сайтом посольства США в Украине.

Кстати, ранее мы писали, что Украина и Канада договорились упростить визовый режим.