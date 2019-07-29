PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Как получить туристическую визу в США: документы, собеседование, стоимость

Какие документы нужно на туристическую визу в США, сколько это стоит и как долго ждать – читайте в материале Фактов ICTV.

Как получить туристическую визу в США: документы, собеседование, стоимость

Туристическая виза в США (B-1/B-2) предназначена для краткосрочных деловых или развлекательных поездок и поездок с целью получения медицинской помощи.

Обычно виза категории B-1 выдается лицам, которые въезжают в США для решения бизнес-вопросов, посещения научных, образовательных, профессиональных или деловых мероприятий и топу подобное.

Визу категории B-2 выдают для поездок с целью отдыха, в том числе туризм, посещения друзей или родственников, получения медицинской помощи.

Часто визы категорий B-1 и B-2 объединяют и выдают как одну: B-1/B-2.

Документы

Если вы планируете отправиться в Соединенные Штаты, то вам необходимо собрать немалый ряд документов.

Документы, которые нужны на туристическую визу в США:

  • электронная визовая анкета на получение неиммиграционной визы (DS-160);
  • загранпаспорт, срок действия которого не менее чем на шесть месяцев превышает продолжительность предполагаемого периода пребывания в США;
  • одна фотография размером 5 см x 5 см, сделанная в течение последних шести месяцев, цветная на белом фоне;
  • квитанция по уплате сбора за рассмотрение заявления на получение неиммиграционной визы в размере $160 (сбор возврату не подлежит и уплачивается в местной валюте);
  • письмо-подтверждение назначенного собеседования со штрихкодом.

Также для получения туристической визы необходимо предоставить подтверждение бронирования отеля, программу тура от оператора.

Читайте: С 2021 США усложнят тест на получение гражданства

Порядок подачи документов:

  • заполнить анкету на получение неиммиграционной визы (DS-160);
  • распечатать квитанцию ​​на оплату консульского сбора;
  • уплатить сбор за рассмотрение заявления на получение визы в отделении Райффайзен банка;
  • записаться на собеседование, выбрав опцию Новый пользователь.

Собеседование

Следующее, на что необходимо обратить внимание при получении туристической визы в США – это прохождения собеседование, на котором, по сути, вы должны доказать, что вас можно пустить в страну.

Для этого следует подготовить ответы на следующие вопросы:

  • цель поездки – кратковременный визит делового, развлекательного, лечебного характера;
  • сколько времени вы планируете оставаться в США – срок действия визы – не более 180 дней;
  • вы можете предоставить доказательства наличия средств, достаточных для покрытия расходов во время пребывания в Соединенных Штатах;
  • у вас есть постоянное место жительства за пределами США, а также другие социальные или экономические связи, которые гарантируют ваше возвращение.

Чтобы получить более подробную консультацию и сохранить все необходимые ссылки – можете воспользоваться сайтом посольства США в Украине.

Кстати, ранее мы писали, что Украина и Канада договорились упростить визовый режим.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Калифорнии мужчина расстрелял людей на фестивале еды: трое погибших, 14 раненых
Перехватили ракеты в космосе: Израиль и США испытали Arrow 3
Верховный суд США разрешил потратить $2,5 млрд на строительство стены с Мексикой
Пожирает мозг: в США мужчина умер из-паразита, которого подхватил в аквапарке
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе
США могут ввести новые санкции против Турции – Помпео
В США арестовали 16 морских пехотинцев за торговлю людьми
В США на федеральном уровне восстановили смертную казнь
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка