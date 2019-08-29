В костюмах с радиационной защитой врачи свозят раненых в Архангельскую областную больницу. На российском острове Як дерева пожелтели от огромной дозы радиационного облучения. Мощный взрыв на севере России произошел две недели назад, а эхо раздается до сих пор.

8 августа, Архангельская область. На полигоне в поселке Неонокс взрывается якобы жидкостный двигатель, – так утверждает Минобороны. На месте погибают двое военных и пятеро сотрудников Росатома, еще десятки раненых. В Северодвинске, что в 30 километрах, в 16 раз прыгает радиационный фон. Это сообщение Росгидромета затем оперативно удаляют.

Местная власть начнет уверять: радиационный фон стабилизировался и безопасен. Однако подозрения, что произошло что-то серьезное, возникли сразу. Городом поползут слухи об аварии во время ядерных испытаний и даже второй Чернобыль. Люди в панике покупают йод и запасаются дозиметрами.

В Москве за несколько часов после взрыва телепрограммы прерываются странным сообщением от ГСНС России, которая рекомендует не выходить из дома. Детали аварии держат за семью замками. На следующий день на спутниковых снимках Белого моря международные эксперты замечают транспортный танкер Серебрянка – судно, предназначенное для сбора радиоактивных отходов в море.

Вскоре американская газета New York Times, ссылаясь на данные Пентагона, напишет, что авария произошла во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой Буревестник, которую Путин с помпой и яркими мультиками представил во время послания федеральному собранию в прошлом году.

Авария такой ракеты не проходит без последствий. Первым радиоактивный йод в воздухе обнаружил ядерный центр безопасности Норвегии, одновременно в России станции слежения за радиацией наоборот начали выключаться одна за другой. Сначала в Дубне и Кирове, а через несколько дней на Чукотке и Алтае. В Росатоме ссылались на проблемы со связью.

Впоследствии в Министерстве иностранных дел России вообще заявили, что станции работают добровольно и не обязаны ни перед кем отчитываться. А Путин после встречи с Макроном отрицал любую угрозу радиации.

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На этой неделе Организация договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний обнародовала схему распространения радиации, где четко видно, что облако пролетело над Россией, Казахстаном и центрально-азиатскими странами. Кадры рыжего леса сняли в трехстах километрах от взрыва.

Известно, что за последние дни облако растянулось от Китая до Украины. Однако в центральной геофизической обсерватории убеждают: радиационный фон не повышался. Могут ли приборы ошибаться? Два года назад геофизическая обсерватория в Киеве одной из первых в Украине зафиксировала наличие в воздухе рутения, когда радиоактивное облако накрыло Европу из-за техногенной утечки на секретном заводе Маяк в России. Здесь расположены, хотя и старые, но тем не менее надежные приборы для измерения радиации.

С момента аварии в Архангельской области станции работают в усиленном режиме – ежедневно берут пробы осадков и каждые 6 часов измеряют гамма-фон дозиметром. Какие радиоактивные элементы попали в воздух точно неизвестно. Вероятно, это Цезий 137, который называют физики. Но точно не только он. На этой неделе исполняющий обязанности постпреда США при ООН призвал Россию раскрыть подробности инцидента, впрочем безуспешно.

Известно, что авария в Неоноксе произошла во время далеко не первых испытаний ядерной ракеты Буревестник. Это подтвердила скрытая съемка в Северодвинске, на которой российский военный пытается сбить накал местных.

Принцип действия ракеты таков: в небо ракету запускает обычный ракетный двигатель на жидком топливе, а когда она набирает необходимую скорость – подключается атомный реактор. На нем ракета может якобы месяцами кружить в небе без дозаправки.

Американцы отказались от этой идеи еще в 60-х, признав ее неэффективной. Ведь ядерный двигатель, который создает огромное излучение, не только опасен, но и легкозаметен для противника. Так же в долгий ящик сложили разработки и в Советском Союзе.

По предварительным данным, во время последних испытаний ракета упала в море. Проблема в том, что реактор продолжал работать и не охлаждался. Когда его открыли, он просто взорвался. И это уже вторая за это лето авария с российским ядерным оружием.

Авария на полигоне в РФ: что скрывает Кремль

Похоже, что Россия перестает понимать, как пользоваться ядерным статусом и подвергает мир на катастрофическую опасность. Это касается не только ядерного оружия, но и мирного атома. АЭС, на которых в России до сих пор работают реакторы чернобыльского типа. Печально известные реакторы РБМК, которые раскритиковал еще после аварии в Чернобыле академик Легасов, доведенный, по одной из версий, к самоубийству КГБ. А кое-где реакторы еще более устаревших проектов. При этом Россия остается одним из мировых лидеров по строительству атомных электростанций за рубежом во многих азиатских, африканских странах.

Уже известно о трещинах в фундаменте электростанции Аккую, которую Росатом строит в Турции, а также многочисленные проблемы с Белорусской АЭС, где кроме самих трещин нашли многочисленные вмятины в корпусе реактора. По словам специалистов, экспертной проверкой этих объектов занимаются карманные организации России, которые конечно будут отчитываться о полном порядке и соблюдении всех требований. А это значит, что надежных гарантий того, что одна из этих станций не станет следующим Чернобылем, никто дать не может.

Мирный атом в руках России может быть еще опаснее, чем межконтинентальные ракеты с ядерными боеголовками.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что радиационный фон в Украине не изменился после взрыва в Архангельской области.