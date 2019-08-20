Радиационный фон в Украине не изменился после взрыва в Архангельской области (Россия).

Сотрудники ГСЧС проводили измерения радиационного фона в течение 10-18 августа и пришли к выводу, что он не изменился после взрыва в Архангельской области (Россия).

Загрязненные воздушные массы могли охватить восточные и юго-восточные территории Украины в ночь с 11 на 12 августа.

– Потому радиометрическую сеть гидрометеорологической службы Украины перевели в режим повышенной готовности с учащенным выполнением радиометрических измерений, – говорится в сообщении.

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К измерению радиационного фона привлекли метеостанции Луганской, Донецкой, Сумской, Одесской и Харьковской областей.

Измерения атмосферных выпадов проводились ежедневно, а мощности экспозиционной дозы – четыре раза каждые сутки.

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сделали определенные выводы после взрыва под Архангельском.