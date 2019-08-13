США удалось многое узнать после взрыва на полигоне под Архангельском.

Президент США Дональд Трамп заявил, что неудачные испытания под Архангельском (Россия), которые привели к взрыву, помогли сделать некоторые выводы.

В частности, о том, что у США есть похожие, но более современные технологии.

– Взрыв российского Skyfall заставил людей беспокоиться о воздухе рядом с объектом и далеко за его пределами. Нехорошо, – сообщил Трамп.

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Одна из версий гласит о том, что на полигоне под Архангельском могла взорваться ракета Буревестник, которую НАТО называет SSC-X-9 Skyfall.

К слову, госкорпорация Росатом призналась, что под Архангельском проводили испытания нового специзделия.

Источник: Дональд Трамп