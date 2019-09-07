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Ураган Дориан: на Багамах погибло более 40 человек

Количество погибших в результате урагана Дориан на Багамских островах возросло до 43.

Ураган Дориан: на Багамах погибло более 40 человек

Офис премьер-министра островного государства Хьюберта Минниса заявил, что число жертв может возрасти, так как многие жители числятся пропавшими без вести.

Кроме того, мощный ураган повредил и разрушил около 13 тыс. зданий. Также под водой оказались очень большие территории островов.

Читайте: Как выглядит ураган Дориан – удивительное видео из космоса

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что ураган Дориан может стать одним из самых мощных в истории.

Источник: NBC

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