11 сентября 2001 года в Нью-Йорке произошел террористический акт исламской организации Аль-Каида. Злоумышленники направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена. Факты ICTV вспомнили о самом большом теракте в истории и сделали подборку фильмов о трагедии.

11 сентября весь мир вспоминает жертв атак на башни-близнецы в Нью-Йорке.

Тогда два самолета Боинг-767 с интервалом в 17 минут врезались в башни Всемирного торгового центра. От мощного удара и пожара здания рухнули.

Во время теракта погибли 2 977 человек (не включая 19 террористов): 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2 606 человек — в Нью-Йорке, в зданиях ВТЦ и на земле, 125 — в здании Пентагона. Среди жертв были граждане США и еще 91 государства.

Начиная с 2002 года, по решению Конгресса США 11 сентября отмечается в Соединенных Штатах, как День патриота, а с 2009 года, после утверждения акта 111-13 Всеобщего закона США, эта дата именуется также, как Общенациональный день служения и памяти.















Башни-близнецы: что известно о теракте 11 сентября и фильмы о трагедии / 4 фотографии

Что произошло 11 сентября 2001

Утром того дня четыре группы террористов общим количеством 19 человек захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера.

Каждая группа имела как минимум одного члена, прошедшего начальную летную подготовку.

Захватчики направили два из этих лайнеров в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке.

Рейс 11 American Airlines врезался в башню ВТЦ-1 (северную), а рейс 175 United Airlines — в башню ВТЦ-2 (южную).

Третий самолет был направлен в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона.

Пассажиры и команда четвертого авиалайнера попытались перехватить управление самолетом у террористов, самолет упал в поле около бюро Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Фильмы о башнях-близнецах

Башни-близнецы (2006)

Режиссер: Оливер Стоун

В ролях: Николас Кейдж, Майкл Пенья, Мэгги Джилленхол, Мария Бело, Коннор Паоло

11 сентября 2001. Обычный день для полиции Нью-Йорка. Сержант Джон Маклохлин из полиции Порта Оторити как всегда раздал инструкции, и все разошлись по своим постам.

Но через несколько часов поступил приказ срочно возвращаться на базу.

Отряд полицейских сел в автобус и отправился в центр Манхэттена, потому что в одно, а затем и во второе здание Всемирного торгового центра врезались самолеты.

Небоскребы горели, необходимо было спасать людей, и Маклохлин повел четырех добровольцев в самое пекло…

9/11 (2017)

Режиссер: Мартин Гиги

В ролях: Чарли Шин, Вупи Голдберг, Джина Гершон, Луис Гусман

Группа из пяти человек оказалась в ловушке в лифте в Северной башне Всемирного торгового центра во время терактов 11 сентября 2001 года.

Они пытаются выбраться, пока не рухнула башня. Сотрудница службы безопасности (Вупи Голдберг) направляет их по громкой связи и сообщает невеселые новости о втором взрыве.

Жутко громко и запредельно близко (2011)

Режиссер: Стивен Должри

В ролях: Томас Хорн, Макс фон Сюдов, Том Хэнкс, Сандра Буллок, Виола Дэвис, Джеффри Райт, Джон Гудмен

Экранизация одноименного романа Джонатана Фоера.

По сюжету мальчик Оскар, который учится в школе, возвращается домой 11 сентября и видит на автоответчике пять пропущенных звонков от отца, который в этот день находился на деловой встрече во Всемирном торговом центре.

Оскар уже знает о трагедии и приходит в ужас. Тут телефон звонит в шестой раз, а Оскар не может заставить себя взять трубку, даже понимая, что это последний звонок отца.

В итоге отец Оскара погибает вместе с другими жертвами терактов. Оскар, которого мучает чувство вины, нечаянно разбивает в кабинете отца синюю вазу, из которой выпадает ключ и записка.

И мальчик решает любой ценой узнать, какой замок отпирает этот ключ.

Потерянный рейс (2006)

Режиссер: Пол Гринграсс

В ролях: Дж. Дж. Джонсон, Гари Коммок, Полли Адамс, Опал Алладин

Через несколько минут после взлета становится известно о том, что захваченный террористами самолет атаковал Всемирный торговый центр.

В центре управления полетами начинается пристальное отслеживание маршрутов воздушных судов. Пилоты рейса 093 получают информацию о произошедшей атаке.

Часть пассажиров рейса 093 внезапно надевают на головы красные повязки и захватывают салон, угрожая пассажирам взорвать самодельные бомбы.

Позже они заставляют одну из стюардесс постучать в дверь кабины пилотов и захватывают управление самолетом.

Дух врeмени (2007)

Режиссер: Питер Джозеф

Документальный фильм, в котором режиссер подвергает критике христианскую теологию, официальную версию атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года, введение Патриотического акта в октябре 2001 года, Федеральную резервную систему США, а также утверждает, что группа международных банкиров манипулирует средствами массовой информации и мировой денежной системой с целью обеспечения подготовки единого мирового правительства.

Напомним, год назад в Нью-Йорке вспыхнули огромные световые лучи на месте башен-близнецов Всемирного торгового центра, которые обрушились в результате мощного теракта 11 сентября 2001 года.