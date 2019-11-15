Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.

В США обнародовали стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.

Это телефонный разговор, во время которого Трамп поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.

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Лидер США отметил, что ожидал его победу.

Трамп: Я бы хотел Вас поздравить с хорошо проделанной работой и поздравить с великолепной кампанией.

Зеленский: Приятно это слышать от Вас. Большое спасибо. Это очень приятно слышать от Вас, и я осознаю ценность Вашего поздравления.

Трамп: Это была замечательная избирательная кампания.

Зеленский: Опять, спасибо Вам большое. Как Вы видите, мы тяжело работаем, чтобы быть лучшими. Мы имели хороший пример.

Трамп: Я думаю, что Вы проделали хорошую работу. У меня много друзей в Украине, кто знает Вас и любит. У меня много друзей из Украины и они думают – откровенно – ожидали Вашей победы. И это действительно замечательно, что Вы ее получили. Я думаю, определенным образом, что сделал что-то подобное. Мы сделали потрясающий прогресс в США – имеем лучшую экономику, чем когда-либо прежде. Я только хочу поздравить Вас. Без сомнений Вы станете фантастическим президентом.

Зеленский: Прежде всего, огромное спасибо, за Ваши поздравления. Украина – это независимая страна, а независимая Украина – делает все для людей. Вы, как я сказал, замечательный пример. Мы надеемся, что сможем расширить нашу работу, как это сделали Вы. Вы всегда будете прекрасным примером для многих, в том числе для наших менеджеров. Я бы хотел Вас пригласить, если это возможно, на инаугурацию. Я знаю, что сейчас Вы заняты, но если у Вас будет возможность приехать на церемонию инаугурации, это было бы замечательно.

Трамп: Что ж, это было бы очень хорошо. Я рассмотрю это, и хорошо – скажите нам дату и, как минимум, у нас будет замечательный представитель. Более того, не один представитель США будет с Вами в этот день. Что же, мы кого-то отправим, как минимум, очень, очень высокого уровня, и он будет с Вами. Действительно, в прекрасный день, замечательное достижение.

Зеленский: Опять, спасибо, и мы с нетерпением ждем Ваш визит с делегацией высокого уровня. Я не найду слов, чтобы описать нашу прекрасную страну. Как прекрасно, тепло, наши дружелюбные люди, насколько вкусная у нас кухня, и какая замечательная у нас Украина. Нет слов, чтобы описать нашу страну, поэтому лучше будет Вам ее самому увидеть. Поэтому, если Вы сможете приехать – это будет замечательно. Поэтому я приглашаю Вас приехать.

Трамп: Что ж, я согласен с Вами относительно вашей страны, я с нетерпением жду этого. Когда я владел Мисс Вселенная. Украина всегда была хорошо представлена. Когда Вы займете должность и будете готовы, я приглашу вас в Белый дом. У нас есть много вещей для обсуждения.

Зеленский: Что ж, спасибо за приглашение. Мы принимаем Ваше приглашение и с нетерпением ждем визита. Спасибо снова. Вся наша команда и я с нетерпением ждем визита. Еще раз спасибо за поздравления. И я думаю, что все равно будет здорово, если Вы сможешь приехать и быть с нами в этот важный день нашей инаугурации. Результат невероятный – он впечатляющий для нас. Это было бы совершенно фантастически, если бы Вы приехали и были с нами в этот день.

Трамп: Очень хорошо. Мы дадим Вам знать в ближайшее время, и увидимся в ближайшее время, несмотря на все. Пожалуйста, передайте привет украинцам и вашей семьи. Дайте им знать, что я передаю свои искренние поздравления вашей стране.

Зеленский: Что же, снова спасибо. Безопасного Вам полета и ждем Вас в ближайшее время.

Трамп: Берегите себя и хорошей речи Вам сегодня. Вы должны беречь себя, и мы увидимся вскоре.

Зеленский: Большое спасибо. Это трудно для меня, но я буду практиковать английский язык и мы будем здороваться на английском. Большое спасибо.

Трамп: (смеется) Рад слышать! Это очень хорошо. Я бы не смог Вам этого сказать на вашем языке. Я очень впечатлен. Большое спасибо.

Зеленский: Большое спасибо. Вскоре увидимся.

Трамп: Удачи!

Зеленский: Досвидания!















Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского / 4 фотографии

Напомним, 13 ноября в Конгрессе США провели открытые слушания по делу об импичменте Дональда Трампа.

В США продолжается расследование касательно импичмента Трампа. Его обвиняют в давлении на Зеленского и задержке военной помощи Украине, чтобы добиться начала расследования против Джо Байдена.