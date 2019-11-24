PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

У США истекает время на то, чтобы блокировать Северный поток-2 – сенатор

США должны поторопиться с введением санкций против Северного потока-2, заявил сенатор Джим Риш.

У США истекает время на то, чтобы блокировать Северный поток-2 – сенатор

У США остается все меньше времени на блокирование проекта газопровода Северный поток-2.

Об этом заявил глава комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш.  Он напомнил, что значительная часть проекта уже выполнена.

Сенатор считает, что если США введут санкции против компаний, которые принимают участие в строительстве Северного потока-2, то они прекратят работу.

Читайте: Зеленский обсудил с Туском Северный поток-2 и энергобезопасность в Европе

– Я думаю, что россиянам придется искать другой способ выполнить проект, если они только смогут сделать это, – заявил Риш.

Напомним, в Парламентской ассамблее ОБСЕ приняли резолюцию против Северного потока-2.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

россия сша
Улучшение отношений с РФ невозможно без выполнения Москвой Минских соглашений – США
Андрій Коболєв
Коболев готов дать показания в отношении Джулиани в США
Сенат США
Сенаторы США поддерживают Украину в противостоянии с Россией – Минобороны
Путин обречен на провал: в США сравнили Голодомор с агрессией РФ в Украине
Путин обречен на провал: в США сравнили Голодомор с агрессией РФ в Украине
Северный поток-2 заработает в середине 2020 года – вице-премьер РФ
Северный поток-2 заработает в середине 2020 года – вице-премьер РФ
Как изменился Новый Орлеан после сокрушительного урагана Катрина
Как изменился Новый Орлеан после сокрушительного урагана Катрина
Снизили количество преступлений на треть! Как работает полиция Нового Орлеана
Снизили количество преступлений на треть! Как работает полиция Нового Орлеана
Украина недополучила $35 млн военной помощи США
Украина недополучила $35 млн военной помощи США
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка