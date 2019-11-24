США должны поторопиться с введением санкций против Северного потока-2, заявил сенатор Джим Риш.

У США остается все меньше времени на блокирование проекта газопровода Северный поток-2.

Об этом заявил глава комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш. Он напомнил, что значительная часть проекта уже выполнена.

Сенатор считает, что если США введут санкции против компаний, которые принимают участие в строительстве Северного потока-2, то они прекратят работу.

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– Я думаю, что россиянам придется искать другой способ выполнить проект, если они только смогут сделать это, – заявил Риш.

Напомним, в Парламентской ассамблее ОБСЕ приняли резолюцию против Северного потока-2.