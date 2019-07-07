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Факты / Мир

ОБСЕ приняла резолюцию против Турецкого потока и Северного потока-2

В Парламентской ассамблее ОБСЕ приняли резолюцию против газопроводов Турецкий поток и Северный поток-2.

ОБСЕ приняла резолюцию против Турецкого потока и Северного потока-2

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принял резолюцию по энергетической безопасности в Европе.

В документе резолюции указаны российские проекты, которые признаны потенциальным средством экономического и политического принуждения зависимых от поставок государств.

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Поправка о включении пункта, касающегося Турецкого потока и Северного потока-2, в резолюцию Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ парламентария Рути Милюте была предложена американской делегацией.

По мнению американского конгрессмена Ли Зелди, из-за роста опоры на один источник энергоресурсов, могут пострадать их партнеры из Центральной и Восточной Европы.

Поскольку Турецкий поток повысит способность России влиять на другие страны, что может привести к негативным последствиям.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Северный поток-2 построят в обход Дании.

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