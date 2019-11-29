Хантера Байдена взяли в компанию Burisma, потому что он был активным членом совета директоров и помогал компании. Он провел исследования и представил уникальную перспективу компании для США, в том числе в области корпоративного управления, рынкам капитала и оборудования для газового бурения.

Экс-президент Польши и член наблюдательного совета украинской газовой компании Burisma Александр Квасьневский рассказал, что Хантера Байдена взяли в компанию из-за его имени.

– Я понимаю, что если кто-то просит меня участвовать в каком-то проекте, то это не только потому, что я такой хороший, но и потому, что я Квасьневский и бывший президент Польши. И все это взаимосвязано. Без имени – ты никто. Быть Байденом не плохо. Это хорошее имя, – сказал он.

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Квасьневский добавил, что члены Burisma никогда не пытались использовать Байдена, чтобы получить одобрение администрации Барака Обамы, когда его отец Джо Байден был вице-президентом.

Он отметил, что члены компании никогда не спрашивали его об отце, а тот никогда не говорил.

Напомним, в начале ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что дела Burisma не существует. По его словам, ГПУ проводит аудит, по результатам которого будет подсчитано количество дел, в которых фигурирует слово Burisma.