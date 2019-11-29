Хантера Байдена взяли в компанію Burisma, тому що він був активним членом ради директорів і допомагав компанії. Він провів дослідження і представив унікальну перспективу компанії для США, в тому числі в області корпоративного управління, ринків капіталу та обладнання для газового буріння.

Екс-президент Польщі та член наглядової ради української газової компанії Burisma Олександр Кваснєвський розповів, що Хантера Байдена взяли в компанію через його ім’я.

– Я розумію, що якщо хтось просить мене брати участь в якомусь проекті, то це не тільки тому, що я такий хороший, але й тому, що я Кваснєвський і колишній президент Польщі. І все це взаємопов’язано. Без імені – ти ніхто. Бути Байденом непогано. Це гарне ім’я, – сказав він.

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Кваснєвський додав, що члени Burisma ніколи не намагалися використовувати Байдена, щоб отримати схвалення адміністрації Барака Обами, коли його батько Джо Байден був віце-президентом.

Він зазначив, що члени компанії ніколи не питали його про батька, а той ніколи не говорив.

Нагадаємо, на початку листопада генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що справи Burisma не існує. За його словами, ГПУ проводить аудит, за результатами якого буде підраховано кількість справ, в яких фігурує слово Burisma.