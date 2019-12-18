Скрипали живы, но не хотят встречаться с послами РФ – Лондон

Скрипали живы, но отклонили запрос на доступ к себе от российских послов и журналистов.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, на которых было совершено покушение с применением химического вещества, живы, но отказываются контактировать с представителями посольства РФ.
Об этом заявил посол Великобритании в России Лори Бристоу.
Он уточнил, что Скрипалям был передан запрос от российских послов, который они отклонили.
Бристоу также напомнил, что ранее дочь Сергея Скрипаля обьявила о нежелании ее отца встречаться с представителями СМИ.
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– Они свободные люди, наша задача – защитить их, – сказал посол.
Как сообщалось, 4 марта 2018 года Скрипалей отравили при помощи нервно-паралитического отравляющего вещества Новичок.
Источник: Эхо Москвы