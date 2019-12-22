Россия обещает ответить США на санкции против Северного потока-2 – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия ответит Соединенным Штатам на санкции в связи со строительством газопровода Северный поток-2.

Глава российского МИД отметил, что ответ России будет таким, чтобы не навредить себе же.

– На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести вред. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения, – отметил Сергей Лавров.

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Глава российского МИД также добавил, что газопровод будет запущен несмотря на санкции США.

– Я убежден, что Северный поток-2, как и Турецкий поток, будут запущены. Турецкий поток запустят буквально через две-три недели, – сказал Лавров.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, который предусматривает санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.