Меган Маркл и принц Гарри сложили королевские полномочия. Что это значит для пары и королевской семьи – читайте на Фактах ICTV.

Меган Маркл и принц Гарри заявили, что после многих месяцев размышлений и обсуждений решили полностью отказаться от привилегий и обязанностей королевской семьи. Об этом они сообщили после возвращения из Канады, где они провели шесть недель и не исполняли обязанности.

Пара станет финансово независимой от Короны, но продолжат полностью поддерживать королеву Елизавету.

Факты ICTV собрали все, что известно о ситуации с Меган Маркл и принцем Гарри.

Очередь на престол

Принц Гарри и его сын Арчи Харрисон пока не выбывают из очереди на престол. Чтобы это произошло необходимо, чтобы английский парламент внес изменения в Акт о престолонаследии. Если это произойдет, тогда их места займут принц Эндрю и принцесса Беатрис.

Где будут жить?

Принц Гарри и Меган Маркл собираются жить в Великобритании и в США. Пара хочет воспитывать ребенка в русле королевских традиций и в то же время начать новую главу в жизни – основать свой благотворительный фонд.

До этого принц Гарри и Меган Маркл жили только в Великобритании в резиденции Фрогмор-хаус, которая находится недалеко от Виндзорского замка.

Читайте: Меган Маркл и принц Гарри отказываются от полномочий – реакция королевы

Общение с журналистами

Меган Маркл и принц Гарри заявили, что они выходят из системы Royal Rota – ряда СМИ, у которых есть эксклюзивные права на освещение жизни членов королевских семей.

Пара планирует публиковать новости о своей жизни в социальных сетях и привлекать к этому молодых журналистов и небольшие издания, которые заслуживают доверия.

Общение с королевской семьей

Герцог и герцогиня Сассекские не планируют прекращать тесное общение и сотрудничество с королевой Елизаветой II, принцем Чарльзом, принцем Уильямом и другими членами королевской семьи.

Реакция королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл никого не предупредили о своем намерении. Старшие члены королевской семьи опечалены решением пары.

Королева Елизавета и ее окружение недовольны не только поступком, а и тем, что Гарри и Меган не обсудили это с родными.

Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили, что отказываются от королевского финансового обеспечения и многих своих полномочий.