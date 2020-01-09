Меган Маркл и принц Гарри сложили королевские полномочия. Что это значит для пары и королевской семьи – читайте на Фактах ICTV.
Меган Маркл и принц Гарри заявили, что после многих месяцев размышлений и обсуждений решили полностью отказаться от привилегий и обязанностей королевской семьи. Об этом они сообщили после возвращения из Канады, где они провели шесть недель и не исполняли обязанности.
Пара станет финансово независимой от Короны, но продолжат полностью поддерживать королеву Елизавету.
Факты ICTV собрали все, что известно о ситуации с Меган Маркл и принцем Гарри.
Очередь на престол
Принц Гарри и его сын Арчи Харрисон пока не выбывают из очереди на престол. Чтобы это произошло необходимо, чтобы английский парламент внес изменения в Акт о престолонаследии. Если это произойдет, тогда их места займут принц Эндрю и принцесса Беатрис.
Где будут жить?
Принц Гарри и Меган Маркл собираются жить в Великобритании и в США. Пара хочет воспитывать ребенка в русле королевских традиций и в то же время начать новую главу в жизни – основать свой благотворительный фонд.
До этого принц Гарри и Меган Маркл жили только в Великобритании в резиденции Фрогмор-хаус, которая находится недалеко от Виндзорского замка.
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Общение с журналистами
Меган Маркл и принц Гарри заявили, что они выходят из системы Royal Rota – ряда СМИ, у которых есть эксклюзивные права на освещение жизни членов королевских семей.
Пара планирует публиковать новости о своей жизни в социальных сетях и привлекать к этому молодых журналистов и небольшие издания, которые заслуживают доверия.
Общение с королевской семьей
Герцог и герцогиня Сассекские не планируют прекращать тесное общение и сотрудничество с королевой Елизаветой II, принцем Чарльзом, принцем Уильямом и другими членами королевской семьи.
Реакция королевской семьи
Принц Гарри и Меган Маркл никого не предупредили о своем намерении. Старшие члены королевской семьи опечалены решением пары.
Королева Елизавета и ее окружение недовольны не только поступком, а и тем, что Гарри и Меган не обсудили это с родными.
Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили, что отказываются от королевского финансового обеспечения и многих своих полномочий.