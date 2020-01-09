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Меган Маркл і принц Гаррі склали королівські повноваження – що це означає

Меган Маркл і принц Гаррі склали королівські повноваження. Що це означає Для пари і королівської сім’ї – читайте на Фактах ICTV.

меган маркл и принц гарри

Меган Маркл і принц Гаррі заявили, що після багатьох місяців роздумів і обговорень вирішили повністю відмовитися від привілеїв та обов’язків королівської сім’ї. Про це вони повідомили після повернення з Канади, де вони провели шість тижнів і не виконували обов’язки.

Пара стане фінансово незалежною від Корони, але продовжать повністю підтримувати королеву Єлизавету.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про ситуацію з Меган Маркл і принцом Гаррі.

Черга на престол

Принц Гаррі і його син Арчі Харрісон поки не вибувають з черги на престол. Щоб це сталося необхідно, щоб англійський парламент вніс зміни в Акт про престолонаслідування. Якщо це станеться, тоді їх місця займуть принц Ендрю і принцеса Беатріс.

Де житимуть?

Принц Гаррі і Меган Маркл збираються жити у Великій Британії і в США. Пара хоче виховувати дитину в руслі королівських традицій і в той же час почати нову главу в житті – заснувати свій благодійний фонд.

До цього принц Гаррі і Меган Маркл жили тільки у Великій Британії в резиденції Фрогмор-хаус, яка знаходиться недалеко від Віндзорського замку.

Читайте: Меган Маркл і принц Гаррі відмовляються від повноважень – реакція королеви

Спілкування з журналістами

Меган Маркл і принц Гаррі заявили, що вони виходять із системи Royal Rota – низки ЗМІ, у яких є ексклюзивні права на висвітлення життя членів королівських сімей.

Пара планує публікувати новини про своє життя в соціальних мережах і залучати до цього молодих журналістів і невеликі видання, які заслуговують довіри.

Спілкування з королівською сім’єю

Герцог і герцогиня Сассекські не планують припиняти тісне спілкування і співпрацю з королевою Єлизаветою II, принцом Чарльзом, принцом Вільямом та іншими членами королівської сім’ї.

Реакція королівської сім’ї

Принц Гаррі і Меган Маркл нікого не попередили про свій намір. Старші члени королівської сім’ї засмучені рішенням пари.

Королева Єлизавета і її оточення незадоволені не тільки вчинком, а й тим, що Гаррі і Меган не обговорили це з рідними.

Нагадаємо, 8 січня принц Гаррі і Меган Маркл заявили, що відмовляються від королівського фінансового забезпечення та багатьох своїх повноважень.

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