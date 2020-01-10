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Факты / Мир

Обломки самолета МАУ не разбирают бульдозером – Пристайко

Украинские эксперты, находящиеся на одном из участков на месте катастрофы самолета МАУ возле Тегерана, не подтверждают использование бульдозеров для разборки обломков лайнера.

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– Помимо того, что идет очистка, к сожалению, остатки самолета разбросало на достаточно большую территорию, включая определенный населенный пункт. У людей есть доступ, будем говорить честно, и к фрагментам самолета, и даже к тому, что может быть определено, как фрагменты тел. Мы сейчас смогли, с помощью иранской стороны, убрать все лишнее. То, что там были фотографии с бульдозерами, наша команда не подтверждает эти фотографии, – заявил Пристайко.

Напомним, утром 10 января появилась информация на месте авиакатастрофы детали самолета МАУ в Иране сгребают бульдозером и отвозят на свалку.

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