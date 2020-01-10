Пока рано делать вывод о сбивании Boeing 737 в Тегеране – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге по расследованию катастрофы Boeing 737 заявил, что пока рано делать вывод о том, что самолет в Тегеране был сбит.

– Видео и фото по авиакатастрофе в Иране нуждаются в дополнительной верификации, – подчеркнул Пристайко.

Он добавил, чи на данный момент нет оснований говорить о теракте как причине крушения Boeing в Иране.

Если будет установлено, что самолет был сбит, то Украина будет требовать привлечь к ответственности всех виновных в авиакатастрофе лайнера МАУ.

Также сложно говорить о том, когда тела погибших в авиакатастрофе в Иране смогут быть возвращены на родину.

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Напомним, свою готовность помочь Украине в расследовании авиакатастрофы лайнера МАУ выразили США, Великобритания, Канада, Грузия, Германия и Швеция.

Самолет Boeing 737 МАУ разбился в Тегеране утром 8 января. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди них 11 украинцев.