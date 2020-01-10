Обломки самолета МАУ сгребают бульдозером, экспертам не показывают кабину – источник

На месте авиакатастрофы детали самолета МАУ в Иране сгребают бульдозером и отвозят на свалку.

По словам члена украинской комиссии, таким обращением можно уничтожить, или еще больше повредить обломки, важные для понимания ситуации.

– Экспертам приходится вытягивать детали и выкладывать остатки корпуса. Было бы логично сфотографировать место падения, идентифицировать часть фрагментов, постепенно их аккуратно выносить и выкладывать, – сказал он.

Эксперт также отметил, что украинской стороне не показывают кабину самолета и пассажирские сиденья.

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– Потому что изучают что-то сами, или потому что она полностью уничтожена взрывом? – задается вопросом он.

Член комиссии резюмировал, что Иран до сих пор не представил Украине ни одного доказательства версии о технических причинах катастрофы.

Как сообщалось, украинские эксперты изучили состояние двигателей и пришли к выводу, что следов пожара на них не было.