PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Обломки самолета МАУ сгребают бульдозером, экспертам не показывают кабину – источник

На месте авиакатастрофы детали самолета МАУ в Иране сгребают бульдозером и отвозят на свалку.

По словам члена украинской комиссии, таким обращением можно уничтожить, или еще больше повредить обломки, важные для понимания ситуации.

– Экспертам приходится вытягивать детали и выкладывать остатки корпуса. Было бы логично сфотографировать место падения, идентифицировать часть фрагментов, постепенно их аккуратно выносить и выкладывать, – сказал он.

Эксперт также отметил, что украинской стороне не показывают кабину самолета и пассажирские сиденья.

Читайте: Появилось видео попадания ракеты в авиалайнер МАУ – Bellingcat

– Потому что изучают что-то сами, или потому что она полностью уничтожена взрывом? – задается вопросом он.

Член комиссии резюмировал, что Иран до сих пор не представил Украине ни одного доказательства версии о технических причинах катастрофы.

Как сообщалось, украинские эксперты изучили состояние двигателей и пришли к выводу, что следов пожара на них не было.

Источник: ЦензорНЕТ

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка