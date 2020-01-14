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Импичмент Трампа – когда начнется судебный процесс

Лидер республиканцев Митч Макконнелл заявил, что Сенат Конгресса США планирует 21 января начать судебный процесс по процедуре импичмента президента Дональда Трампа.

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Начало рассмотрения дела зависит от того, когда Палата представителей передаст в Сенат обвинительное заключение.

– Мы сможем пройти некоторые предварительные этапы на этой неделе, что даст нам возможность начать судебное разбирательство в следующий вторник, – заявил Макконнелл.

К слову, президент США Дональд Трамп считает, что ему не должны были объявлять импичмент, ведь не было ни одного преступления во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: CBS News

Фото: Dreamstime

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