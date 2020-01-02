Импичмент Трампа: Джулиани готов дать показания

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани готов дать показания по делу об импичменте.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что готов сделать все, чтобы добиться оправдания главы государства в деле об импичменте.

Он также готов дать показания по данному делу.

– Я готов давать показания … Или я сделаю то, что получается у меня лучше всего: буду вести это дело. Не знаю, хватит ли у кого-то смелости передать… но, если мне дадут, я буду вести его как дело о вымогательстве, – сказал Джулиани.

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Показания адвоката Трампа могут стать достаточно информативными, ведь свидетели заявляли, что именно через него координировали политику США в отношении Украины.

Кроме того, Джулиани ездил в Украину, чтобы найти компромат на экс-вице-президента США Джо Байдена.

К слову, Дональд Трамп заявил, что Рудольф Джулиани совершил поездку в Украину, поскольку любит США.

Источник: Голос Америки