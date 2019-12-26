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Розмова із Зеленським була ідеальною – Трамп про імпічмент

Президент США Дональд Трамп вважає, що йому не мали оголошувати імпічмент, адже не було жодного злочину під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Розмова із Зеленським була ідеальною – Трамп про імпічмент

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів “ідеальну телефонну розмову” з президентом України Володимиром Зеленським.

– Пелосі отримала нульові голоси від республіканців під час голосування у Палаті представників, не було жодного злочину, розмова з президентом України була ідеальною, без жодного тиску, – сказав глава США.

Він також не розуміє, чому змогли почати процедуру імпічменту.

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Трамп вважає, що оголошення імпічменту було несправедливим, адже в ньому “немає належної правової процедури, належного представництва або свідків”.

За його словами, демократи намагаються очолити більшість у Сенаті, де головують республіканці.

До слова, Дональд Трамп вимагає негайно розпочати почати судовий розгляд імпічменту у Сенаті.

Джерело: Donald J. Trump

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