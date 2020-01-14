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Факты / Мир

Российские хакеры атаковали украинскую компанию Burisma – NYT

Издание The New York Times сообщило, что, предположительно, через фишинговые письма российскими хакерами были похищены данные сотрудников компании Burisma. Она связана с расследованием в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена.

Попытки взлома сайтов Burisma начались в ноябре 2019 года. Именно тогда в США набирал обороты скандал вокруг импичмента президента Дональда Трампа.

Эксперты предполагают, что хакеры искали потенциально компрометирующие материалы о Байдене.

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Издание отмечает, что тактика взлома россиян похожа на ту, которой пользовались во время взлома электронной почты Хиллари Клинтон и других демократов на президентских выборах в США в 2016 году.

Хакеры создали поддельные страницы для входа на сайты дочерних компаний Burisma и отправляли сотрудникам письма якобы от компании.

Ранее Факты писали, что хакеры из РФ атаковали госучреждения 35 стран.

Источник: The New York Times

Фото: Dreamstime

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