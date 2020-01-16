Процесс импичмента Трампа официально стартовал в Сенате

В Сенате США официально дали старт рассмотрению дела об импичменте президента Дональда Трампа.

Сегодня зачитают две статьи, по которым главе Белого дома грозит отставка. Стоит отметить, что официальный старт слушаний не начнется до вторника, 21 января.

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Сенатор и глава комитета по вопросам разведки Адам Шифф начал зачитывать первую статью импичмента – злоупотребление властью.

Также потом будет присяга главы Верховного Суда Джона Робертса и двух сенаторов, которые будут задействованы в слушаниях как прокуроры.

К слову, президент США Дональд Трамп считает, что ему не должны были объявлять импичмент, ведь не было ни одного преступления во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.