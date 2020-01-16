PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Процесс импичмента Трампа официально стартовал в Сенате

В Сенате США официально дали старт рассмотрению дела об импичменте президента Дональда Трампа.

Сегодня зачитают две статьи, по которым главе Белого дома грозит отставка. Стоит отметить, что официальный старт слушаний не начнется до вторника, 21 января.

Читайте: Записки Парнаса: в деле импичмента Трампа обнародовали новые показания

Сенатор и глава комитета по вопросам разведки Адам Шифф начал зачитывать первую статью импичмента – злоупотребление властью.

Также потом будет присяга главы Верховного Суда Джона Робертса и двух сенаторов, которые будут задействованы в слушаниях как прокуроры.

К слову, президент США Дональд Трамп считает, что ему не должны были объявлять импичмент, ведь не было ни одного преступления во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка