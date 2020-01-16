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Факты / Мир

В Индонезии два острова ушли под воду из-за глобального потепления

16 января острова Бетета и Гундул, которые являются частью Индонезии, полностью залило водой. По словам экологов, это произошло из-за резкого повышения уровня воды в море.

Остров Бетета относится к национальному парку Бербак-Сембиланг.

Место известно тем, что на его территории проживает большое количество животных, занесенных в Красную книгу.

остров в индонезии

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Важно, что на этих островах индонезийцы никогда не жили. Поэтому обошлось без жертв.

Экологи предупредили, чего можно ожидать в дальнейшем. Остров Бурунг уже находится на нулевой отметке, Чалонг, Крамат, Салах и Нама – примерно на уровне двух метров над поверхностью воды. Главной причиной таких изменений, по мнению экспертов, является глобальное потепление.

Недавно Факты ICTV писали о том, как глобальное потепление может повлиять на Украину.

Источник: The Jakarta Post

Фото: Dreamstime

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