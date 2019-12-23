Одесса и Херсон могут уйти под воду: как на Украину повлияет глобальное потепление

Из-за деятельности человечества в мире происходят кардинальные изменения климата. По всей планете участились цунами, тайфуны, наводнения и засуха. В Украине же впечатляющими темпами уменьшаются площади знаменитых черноземов.

Во Львове температура побила рекорд за 80 лет, перевалив за 15 градусов. В городе можно увидеть цветущую калину и магнолии, а в Виннице на день Святого Николая зацвела сакура.

Аномальный декабрь запутал не только растения. В лесах будто по весне запели птицы, а в зоопарках проснулись медведи, которые в это время впадают в спячку. Для животных такая кардинальная смена погоды – это большой стресс.

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Последние пять лет стали самыми теплыми за весь период наблюдений, а ООН недавно объявили чрезвычайное климатическое состояние на планете. Ученые подсчитали, если выбросы не убавить – то к концу века Земля нагреется на 3,5 градуса. Каждый градус – это дополнительные 10 дней в теплое время года.

С такими темпами к концу столетия в мире полностью сдвинутся климатические зоны, – предостерегают климатологи.

Швейцарские ученые составили прогноз, в котором сотни городов переедут в субтропики, а некоторые вообще окажутся в несуществующих ныне климатических условиях.

По их подсчетам, через 50 лет климат в Киеве станет таким, как сейчас в столице Австралии – Канберре, то есть субтропическим, погода в Харькове будет напоминать современный Бухарест, а Днепр станет таким же теплым как Тбилиси.

Настоящая революция произойдет в сельскохозяйственном секторе. Будущий урожай под угрозой, так как растения, которые должны были прорасти весной, сделали это уже в декабре.

Теперь чтобы спасти урожай, понадобится больше удобрений, а это дополнительные расходы. А значит в дальнейшем – это высокие цены на продукты.

Со временем традиционные для Украины культуры перестанут расти, их придется менять на другие. Уже сейчас существенно меняются почвы. Площади знаменитых украинских черноземов катастрофически уменьшаются.

Степная зона Украины уже продвинулась на 200 км на север. Это грозит лесам, сосновые вообще могут исчезнуть.

Все это касается это не только Украины. В Европе предупреждают, что тотальная засуха приведет к дефициту пищи, а главное – питьевой воды. Появятся миллионы климатических беженцев, прежде всего в южных регионах.

Но если континентальной части мира грозит засуха, то побережье, наоборот, уйдут под воду. Таяние ледников повышает уровень мирового океана, а соответственно и морей.

Эксперты центра экологических инициатив Екодия составили неутешительный прогноз, что к концу столетия уровень воды поднимется почти на метр. Для Украины это означает, что под воду могут уйти Херсон и Одесса.

В зону затопления попадают не менее 13 свалок, что приведет к необратимым последствиям, не говоря уже о инфраструктурном коллапсе. По данным прогноза Екодии вода поглотит 5,5 тыс. км дорог и 800 км железнодорожных путей.

Месть природы человеку за варварское поведение приобретает невиданные масштабы. Катаклизмы происходят чуть ли не ежедневно.

Правда в Украине до Нового года серьезных природных катаклизмов уже быть не должно. В конце декабря синоптики обещают снег не только в Карпатах.

А уже с 1 января в Украине придут морозы, до -20 в последнюю декаду месяца. Но прогнозы во время глобального потепления – дело неблагодарное. Пока же человечество выводов не делает, это показала недавняя климатическая конференция ООН в Мадриде, которая разочаровала экоактивистов.

Страны, которые добывают больше всего полезных ископаемых и больше всех загрязняют окружающую среду, уменьшать вмешательство в природу не собираются.

Напомним, Украина попала в пятерку лидеров рейтинга европейских стран с высокой смертностью из-за плохой экологии.