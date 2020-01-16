В Індонезії два острови пішли під воду через глобальне потепління

16 січня острови Бетета та Гундул, які є частиною Індонезії, повністю залило водою. За словами екологів, це відбулось через різке підвищення рівня води у морі.

Острів Бетета належить до національного парку Бербак-Сембіланг.

Місце відоме тим, що на його території проживає велика кількість тварин, занесених до Червоної книги.

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Важливо, що на цих островах індонезійці ніколи не жили. Тому обійшлося без жертв.

Екологи застерегли, чого можна очікувати надалі. Острів Бурунг вже перебуває на нульовій позначці, острови Калонг, Крамат, Салах і Нама – приблизно на рівні двох метрів над поверхнею води. Головною причиною таких змін, на думку експертів, є глобальне потепління.

Недавно Факти ICTV писали про те, як глобальне потепління може вплинути на Україну.

Джерело: The Jakarta Post