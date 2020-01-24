В США запретили “родильный туризм”

В Соединенных Штатах с 24 января вступает в силу запрет на “родильный туризм”. Это когда женщина из другой страны рождает на территории США, чтобы ребенок автоматически получил американское гражданство.

Пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм заявила, что изменение правил необходимо для того, чтобы обеспечить общественную и национальную безопасность и неприкосновенность иммиграционной системы США.

– Индустрия родильного туризма наносит вред системе здравоохранения Соединенных Штатов и способствует криминальной деятельности. Нужно защитить неприкосновенность американского гражданства, – пояснила она.

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Теперь женщины обязаны будут доказать, что у них есть конкретная причина для визита в США помимо родов, например, медицинская необходимость.

К слову, Факты ICTV уже подробно рассказывали о знаменитостях, которые ездили рожать в США. Так, второго ребенка Светлана Лобода родила в элитной Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе. В этой же клинике в апреле 2017 года Анна Седокова родила сына. За VIP-роды певица выложила чуть больше $22 тыс.

Источник: Госдепартамент США