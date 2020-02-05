Сенат США не поддержал импичмент Трампа

В Сенате США завершилось голосование по делу об импичменте президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Сенаторы отклонили обе статьи импичмента главы США. Таким образом Трамп будет оставаться в должности.

Статью злоупотребление властью поддержали 48 сенаторов против 52. За статью препятствование Конгрессу проголосовали 47 сенаторов, против были 53.

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Сенатор от штата Юта Мит Ромни был единственным представителем республиканцев, который проголосовал против Трампа по статье злоупотребление властью.

В истории Соединенных Штатов это был первый случай, когда в рамках процедуры импичмента сенатор поддержал обвинения против президента из своей партии.

Для того, чтобы импичмент Трампа вступил в силу, необходимо было набрать две трети голосов Сената, то есть 67 из 100 сенаторов должны были поддержать обвинения.

К слову, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси демонстративно порвала текст речи Дональда Трампа после того, как он отказался пожать ей руку.