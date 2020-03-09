В первый торговый день после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о сохранении соглашения об ограничении добычи нефти, американские индексы обвалились. Индекс S&P 500 упал на 7%, а Dow Jones – на 7,3%.

Из-за такой ​​ситуации торги были приостановлены на 15 минут, как того требуют правила. Всего предусмотрено три вида мер, которые срабатывают в случае серьезного падения индекса S&P 500:

когда индекс падает на 7%, торги приостанавливаются на 15 минут;

когда индекс падает на 13%, торги приостанавливаются на 15 минут;

когда индекс падает на 20%, торги закрываются до следующего дня.

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К слову, американские рынки падают вслед за европейскими и азиатскими.

Во-первых, это происходит потому, что экспортеры нефти не смогли договориться о продлении срока действия соглашения об ограничении ее добычи.

Во-вторых, продолжается негативный эффект от распространения коронавируса.

Напомним, 9 марта уже окрестили черным понедельником для мировых рынков. Страны ОПЕК предложили России вместе сократить объемы добычи нефти из-за низкого спроса на нее, чтобы сохранить прежнюю цену.

РФ отказалась и тогда Саудовская Аравия заявила, что с апреля она увеличивает объемы добычи нефти. Как следствие, цены на нефть за ночь упали на 30%.

Подробнее о причинах и последствиях обвала цен на нефть можно прочитать в нашем материале.

Источник: CNBC