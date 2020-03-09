Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Это произошло после того, как Саудовская Аравия начала ценовую войну с Россией.

В связи с коронавирусом спрос на нефть резко упал, поэтому страны ОПЕК предложили РФ вместе сократить объемы добычи нефти, чтобы сохранить прежнюю цену. Россия отказалась, и тогда Саудовская Аравия заявила, что с апреля она увеличивает объемы добычи нефти.

Как следствие – цены на нефть за ночь упали на 30%, а курс доллара вырос до 75 рублей. Это самый сильный однодневный обвал цен с 1991 года.

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Падение цен на нефть до $30 за баррель угрожает России бюджетным дефицитом и девальвацией, отмечает аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По его словам, Москва вряд ли рассчитывала на то, что цены на нефть снизятся почти до $30.

– Вероятно, это очень неприятный сюрприз, в частности для тех, кто принимал решение о выходе из соглашения (ОПЕК, – Ред.), – сказал он.

Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марте упала более чем на 30%. Майские фьючерсы Brent на интерконтинентальной бирже торговались на уровне $35,6 за баррель (-27%). Апрельские фьючерсы WTI стоили $32,6 за баррель (-26,5%).

Уже сейчас акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже и европейские фондовые индексы обрушились после обвала нефтяных цен.

По словам финансиста Ивана Компана, это сильно всколыхнуло мировые рынки.

– Естественно, инвесторы рванули в американские гособлигации, которые теперь, впервые в истории, торгуются ниже 1% вдоль всей кривой. Доходность десятилетних теперь составляет 0.38%, а тридцатилетних 0.74%, – пишет Компан.

Примеры рынков, которые уже подверглись последствиям:

японский Nikkei (-5.07%);

FTSE (-8.8%);

Dow Jones (-4.87%);

S&P 500 (- 4.82%);

Nasdaq (-4.89%);

другие европейские рынки открылись падением от 7% до 10%.

По мнению главного рыночного аналитика Markets Нила Уилсона, этот день запомнится как черный понедельник.

– Если вы думали, что хуже, чем в последние две недели, быть уже не может, то подумайте еще раз. Кровь течет по улицам, это настоящая бойня. Нефтяной шок абсолютно встревожил инвесторов, в то время как решение Италии изолировать 16 млн граждан на севере страны привело к тому, что рынки почувствовали, что вспышка коронавируса вышла из-под контроля. Великобритания готовится к худшему.

В то же время Международное энергетическое агентство ожидает, что спрос на нефть во 2 полугодии 2020 года снова станет близок к нормальному.