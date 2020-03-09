Рубль на международном валютном рынке обвалился по отношению к доллару и евро.

Так, по состоянию на 9 марта на 10.30 европейская валюта выросла выше 86 рублей, доллар США – выше 75. Центральный банк приостановил закупки валюты на 30 дней.

До этого средний курс рубля к доллару держался на уровне 65 рублей.

Пока это только международные торги, основная площадка – Московская биржа – откроется только завтра.

В то же время, в Москве сообщают о дефиците иностранной валюты в обменниках.

Жители столицы после новостей об обвале российской валюты решили поменять рубли на евро и доллары.

Напомним, такой резкий скачек рубля произошел после падения цены на нефть. Так, стоимость барреля Brent на открытии торгов Лондонской биржи ICE упала на 30% до 31 доллара.