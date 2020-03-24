Закрытие рынков и спорт раз в день: Франция усилила меры карантина

Франция усилила меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Премьер-министр Эдуар Филипп объявил о введении новых ограничений 23 марта после того, как за 24 часа в стране зарегистрировали 186 смертельных случаев.

Отныне выходить на улицу с целью занятия спортом можно только раз в день и не более чем на час. А пробежки возможны только в радиусе одного километра от дома.

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Также во Франции закрываются рынки под открытым небом. Они могут работать только в деревнях и маленьких коммунах, где нет других источников продуктов.

Страна находится в закрытом режиме уже почти неделю. Французы могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.

Напомним, по состоянию на 24 марта в мире коронавирусом инфицировано 381 598 человек, во Франции заболели 20 123 человека.

Источник: The Local