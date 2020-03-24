Закриття ринків і спорт раз на день: Франція посилила заходи карантину

Франція посилила заходи боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. Прем’єр-міністр Едуар Філіп оголосив про введення нових обмежень 23 березня після того, як за 24 години у країні зареєстрували 186 смертельних випадків.

Відтепер виходити на вулицю зі спортивною метою можна лише раз на день і не більше ніж на годину. А пробіжки можливі лише у радіусі одного кілометру від дому.

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Також у Франції закриваються ринки просто неба. Вони можуть працювати лише у селах і маленьких комунах, де немає інших джерел постачання продуктів.

Країна перебуває у закритому режимі вже майже тиждень. Французи можуть виходити з дому лише у разі крайньої необхідності.

Нагадаємо, станом на 24 березня у світі коронавірусом інфіковано 381 598 осіб, у Франції захворіли 20 123 особи.

Джерело: The Local