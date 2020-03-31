ВОЗ не рекомендует носить маски здоровым людям

Медицинские маски нужны людям, которые болеют коронавирусом или контактируют с такими людьми.

Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ Майк Райан.

Он сообщил, что сейчас в мире глобальная нехватка этих масок и медикаментов. Их не хватает передовым работникам здравоохранения, которые ежесекундно подвергаются воздействию вируса.

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Эпидемиолог инфекционных заболеваний в ВОЗ Мария Ван Керкхове отметила, что необходимо отдавать маски тем, кто в этом больше всего нуждается.

— В обществе мы не рекомендуем использовать маски, если вы сами не больны, и в качестве меры для предотвращения дальнейшего распространения от вас, если вы заболели, — сказала Мария Ван Керкхове.

По состоянию на 31 марта в мире зафиксировано 787 631 случай коронавируса. Первое место по количеству инфицированных Covid-19 занимает США, где зафиксировано 164 610 случаев.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Такеси Касаи заявил, что пандемия коронавируса еще далека от завершения.