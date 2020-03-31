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Факти / Світ

ВООЗ не рекомендує носити маски здоровим людям

Медичні маски потрібні людям, які хворіють на коронавірус або контактують з такими людьми.

Про це заявив виконавчий директор програми ВООЗ Майк Раян.

Він повідомив, що наразі в світі глобальний брак цих масок і медикаментів. Їх не вистачає передовим працівникам охорони здоров’я, які щомиті піддаються впливу вірусу.

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Епідеміолог інфекційних захворювань в ВООЗ Марія Ван Керкхове зазначила, що необхідно віддавати маски тим, хто цього найбільше потребує.

– У суспільстві ми не рекомендуємо використовувати маски, якщо ви самі не хворі і як заходи для запобігання подальшому поширенню від вас, якщо ви захворіли, – сказала Марія Ван Керкхове.

Станом на 31 березня в світі зафіксовано 787 631 випадок коронавірусу. Перше місце за кількістю інфікованих Covid-19 посідає США, де зафіксовано 164 610 випадків.

Раніше представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Такесі Касаї заявив, що пандемія коронавірусу ще далека від завершення.

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