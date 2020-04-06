В пятый раз в истории: Елизавета II выступила со специальным обращением к подданным

Королева Великобритании Елизавета II в воскресенье выступила со специальным обращением к подданным, в котором напомнила им о самодисциплине и твердости характера.

— Я надеюсь, что в будущие годы все смогут гордиться тем, как они ответили на этот вызов. А те, кто придет после нас, будут говорить, что это поколение британцев было не менее сильным, чем все другие. Что такие отличительные черты, как самодисциплина, спокойная благожелательная твердость характера и сочувствие, все еще характеризуют эту страну, — сказала Елизавета II.

Королева отметила, что период пандемии коронавируса стал временем потрясений в жизни страны: потрясений, которые кому-то принесли горе, многим — финансовые трудности, а всем нам — невероятные сложности в повседневной жизни.

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Королева поблагодарила медиков, которые борются с инфекцией, а также всех тех, кто соблюдает меры безопасности, введенные из-за коронавируса.

Напомним, Великобритания входит в десятку стран по числу смертей пациентов с коронавирусом. Скончались почти 5 тыс. человек, в целом заболевание выявили у 47,8 тыс. человек.

Елизавета II за 68 лет правления выступала со специальными обращениями всего четыре раза: во время войны в Персидском заливе, после смерти принцессы Дианы и королевы-матери, а также на бриллиантовый юбилей своего правления.