Вп’яте в історії: Єлизавета ІІ виступила зі спеціальним зверненням до підданих

Королева Великої Британії Єлизавета II в неділю виступила зі спеціальними зверненням до підданих, в якому нагадала їм про самодисципліну і твердість характеру.

– Я сподіваюся, що в майбутні роки всі зможуть пишатися тим, як вони відповіли на цей виклик. А ті, хто прийде після нас, говоритимуть, що це покоління британців було не менше сильним, ніж всі інші. Що такі відмінні риси, як самодисципліна, спокійна доброзичлива твердість характеру і співчуття, все ще характеризують цю країну, – сказала Єлизавета ІІ.

Королева зазначила, що період пандемії коронавірусу став часом потрясінь в житті країни: потрясінь, які комусь принесли горе, багатьом – фінансові труднощі, а всім нам – неймовірні складнощі в повсякденному житті.

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Королева подякувала медикам, які борються з інфекцією, а також всім тим, хто дотримується заходів безпеки, введених через коронавірус.

Нагадаємо, Велика Британія входить в десятку країн за кількістю смертей пацієнтів з коронавірусом. Померли майже 5 тис. осіб, в цілому захворювання виявили у 47,8 тис. осіб.

Єлизавета II за 68 років правління виступала зі спеціальними зверненнями лише чотири рази: під час війни в Перській затоці, після смерті принцеси Діани і королеви-матері, а також на діамантовий ювілей свого правління.