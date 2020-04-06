По состоянию на 6 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 275 542 человека. Из них излечилось 262 985 человек, а 69 498 пациентов умерли.

США не первом место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 337 637.

На втором месте сейчас Испания — там заразились 131 646 человек, умер 12 641 больной.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости

Китай, где зародилась болезнь, опустился на шестую строчку. Там среди 82 641 инфицированных 77 294 пациентам удалось выздороветь.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 5 апреля зафиксировали 1 319 лабораторно подтвержденных случая Covid-19.

Умерли от коронавируса 38 человека. Всего 28 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не показало вируса в организме.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.