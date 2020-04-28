1 марта 1881. В карету русского императора Александра II бросают взрывчатку. Царь жив, но вскоре летит вторая бомба. Убийц участников тайной революционной организации Народная воля вскоре повесили.

Но казнь имела обратный эффект. Бомба для императора становится в моде у следующего поколения революционеров. Через шесть лет, так же 1 марта 1887-го, новое радикальное крыло Народной воли планировало бросить бомбу в Александра III.

До самого покушения не дошло — их раскрыли. Суд, приговор, повешение. Но важно другое — среди мятежников — Александр Ильич Ульянов. Брат будущего революционера номер один Владимира Ульянова-Ленина.

Весной 1917-го Ленин прибыл в Петроград. Через Германию его вагон приехал опломбированным. В ноябре большевики окончательно взяли власть. Врагов у Ленина становилось все больше. И вот, как когда-то на царей, начинают охотиться на вождя.

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Первое известное покушение произошло 1 января 1918 года, когда автомобиль Ленина обстреляли. Однако, кто стрелял и кто заказчик — установить не смогли. Следующее покушение произошло 30 августа 1918-го года. В этот день Ильич дал мощную речь на заводе Михельсона. И после, возле машины в него стреляет женщина. Ленина ранили. Женщина по имени Фанни Каплан — дама с сомнительным прошлым — сдалась сама.

Российский историк Константин Морозов считает, что Каплан просто использовали. К тому времени факт из биографии — бывшая эсерка — мог быть основанием для начала широких репрессий против эсеров. Лишь впоследствии начнут всплывать факты, что Каплан дружила с сестрой Якова Свердлова, фактически вторым человеком после Ленина. А Лев Троцкий — нарком обороны, на бронепоезд которого вроде бы тоже планировали покушение — что- то знал и поехал другим путем.

Состояние Ленина после покушения начало ухудшаться. Интересно, что перед смертью Ильич был обеспокоен тем, что Сталин сосредоточивает все больше власти и предлагал ослабить его позиции. Хотя, кроме эсеров и внутренних конкурентов, у Ильича был еще один малоизвестный враг — Александр Парвус. Он понял, что революцию можно сделать неплохим бизнесом.

По некоторым данным, Парвус получил 1 млн рублей от посредника Германии на нужды революционного движения в России. Впрочем, Ленин якобы Парвуса от себя оттолкнул. Этот эпизод ярко показали в сериале Демон революции. Но гениальный конспиратор Ленин мог брать деньги у Германии и напрямую, без сомнительных посредников, которые могли его скомпрометировать.

Поэтому до сих пор открытый вопрос — откуда деньги? И вокруг опломбированного вагона через Германию в Петроград еще много мифов и версий. По данным исследований генерала Гвоздя, перевозкой Ленина в Россию руководило именно немецкое военное ведомство. По одной из версий, в планах немецкого кайзера было втянуть Россию в революцию и заставить капитулировать.

Но, что-то пошло не так. В апреле 1917-го, когда Ленин ехал в Россию, в войну вступили Соединенные Штаты. Фронт удалось удержать. А за год революция охватила и саму Германию. Еще одно странное совпадение: Ленин умер 21 января 1924-го года. Чем вызвал большую радость Парвуса. Однако и сам Парвус умер в Берлине, в том же года. При странных обстоятельствах.

Деньги на переворот в России если и брали, то отчитываться уже не перед кем. Дело смерти Ленина, а также дело Каплан до сих пор под грифом секретно.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Путин сравнил останки Ленина с мощами святых, а коммунизм с христианством.