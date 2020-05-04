С 4 мая в Италии смягчили карантинные меры

С 4 мая в Италии начал работать второй этап смягчения карантинных мер.

В стране разрешают работать производствам, строительным компаниям и некоторым оптовым торговцам.

Однако послабление карантина предусматривает, что все компании будут строго придерживаться протоколов безопасности.

В Италии также разрешат навещать родственников, которые находятся в том же регионе. В другие регионы пока ехать нельзя, кроме рабочей необходимости.

На похоронах смогут присутствовать максимум 15 человек.

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Бары и рестораны будут работать на вынос.

К слову, всего в мире зафиксировали 3 508 566 случаев коронавируса. На первом месте по количеству инфицированных США, где заболел 1 158 041 человек.

На втором месте оказалась Испания. Там зафиксировали 217 466 случаев Covid-19.

Третью позицию занимает Италия. В стране коронавирусом заболели 210 717 человек.

Ранее Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков.

Источник: Ansa