Италия просит Украину помочь бригадами медиков

Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время ежедневного селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, ряд стран уже предоставил итальянской стороне такую поддержку.

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— Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и наилучшие условия работы в Италии, – сказал Зеленский.

Также Аваков предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.

Напомним, правительство Италии продлило карантин на до 12 апреля.

По состоянию на 1 апреля в стране заболели коронавирусом 105 792 человек. Из них 12 428 умерли.