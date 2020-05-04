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Факти / Світ

З 4 травня в Італії пом’якшили карантинні заходи

З 4 травня в Італії почав працювати другий етап пом’якшення карантинних заходів.

В країні дозволяють працювати виробництвам, будівельним компаніям і деяким оптовим торговцям.

Однак послаблення карантину передбачає, що всі компанії суворо дотримуватимуться протоколів безпеки.

В Італії також дозволять відвідувати родичів, які перебувають в тому ж регіоні. В інші регіони поки їхати не можна, крім робочої необхідності.

На похоронах зможуть бути присутніми максимум 15 осіб.

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Бари і ресторани працюватимуть на виніс.

До речі, всього в світі зафіксували 3 508 566 випадків коронавірусу. На першому місці за кількістю інфікованих США, де захворіла 1 158 041 людина.

На другому місці опинилася Іспанія. Там зафіксували 217 466 випадків Covid-19.

Третю позицію займає Італія. В країні на коронавірус захворіли 210 717 осіб.

Раніше Італія звернулася до України з проханням допомогти з бригадами медиків.

Джерело: Ansa

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