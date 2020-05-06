Германия открывает все магазины, первый этап пандемии пройден — Меркель

Германия прошла первую фазу пандемии Covid-19, темпы распространения коронавируса замедляются.

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

— Я думаю, сегодня можно сказать сегодня, что мы прошли первую фазу, — заявила Меркель.

Канцлер поблагодарила граждан Германии, которые придерживались всех необходимых ограничительных мер.

Читайте: Меркель дала добро на восстановление Бундеслиги — дата

Вместе с премьер-министрами федеральных земель ФРГ Ангела Меркель приняла решение о возобновлении работы всех магазинов страны.

— Все магазины можно снова открыть при соблюдении гигиены и контроля за потоком посетителей. Действующим останется правило соблюдать в общественных местах расстояние между гражданами не менее 1,5 метра и носить защитные маски, — говорится в документе.

Также федеральные земли будут разрабатывать планы для открытия гостиниц и ресторанов. А вот крупные мероприятия, концерты и уличные фестивали останутся под запретом как минимум до 31 августа.

Напомним, карантин в Украине продлен до 22 мая 2020 года. Факты ICTV рассказывали о том, какие ослабление начнут действовать с 11 мая, а где останутся ограничения.

Источник: Sueddeutsche Zeitung