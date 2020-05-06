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Факти / Світ

Німеччина відкриває усі магазини, перший етап пандемії пройдено – Меркель

Німеччина пройшла першу фазу пандемії Covid-19, темпи поширення коронавірусу сповільнюються.

Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

– Я думаю, сьогодні можна сказати, що ми пройшли першу фазу, – заявила Меркель.

Канцлер подякувала громадянам Німеччини, які дотримувалися усіх необхідних обмежувальних заходів.

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Разом із прем’єр-міністрами федеральних земель ФРН Ангела Меркель ухвалила рішення про відновлення роботи усіх магазинів країни.

– Всі магазини можна знову відкрити при дотриманні гігієни та контролю за потоком відвідувачів. Чинним залишиться правило дотримуватися в громадських місцях відстані між громадянами щонайменше 1,5 метра та носити захисні маски, – сказано в документі.

Також федеральні землі розроблятимуть плани для відкриття готелів та ресторанів. А от великі заходи, концерти та вуличні фестивалі залишаться під забороною щонайменше до 31 серпня.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжено до 22 травня 2020 року. Факти ICTV розповідали про те, які ослаблення почнуть діяти з 11 травня, а де залишаться обмеження.

Джерело: Sueddeutsche Zeitung

Фото: Dreamstime

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