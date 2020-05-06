Меркель дала добро на возобновление Бундеслиги — дата

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что матчи немецкой Бундеслиги восстановят во второй половине мая.

Чемпионат Германии станет первым из пяти ведущих европейских лиг, где будет возобновлено сезон после временной остановки из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Читайте: АПЛ планирует бесплатно транслировать матчи в YouTube

Меркель заявила, что в Германии преодолена первая фаза пандемии:

— Страна все равно находится в самом начале и еще долго будет иметь дело с этим вирусом, — сказала Меркель.

Ожидается, что матчи первой и второй Бундеслиги будут проходить без зрителей, а участников обяжут соблюдать правила гигиены. Ранее в СМИ появилась информация, что сезон может быть восстановлен 22 мая.