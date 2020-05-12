Восемь потенциальных вакцин от Covid-19 разрабатывают в США — эпидемиолог

В Соединенных Штатах Америки разрабатывается по меньшей мере восемь потенциальных вакцин от коронавируса.

Об этом заявил ведущий эпидемиолог США Энтони Фаучи.

— У нас много кандидатов, и мы надеемся, что у нас будет много победителей. Другими словами, это несколько ударов по воротам. эффективность будущей вакцины пока считается большим неизвестным, — отметил ученый.

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Фаучи рассказал, что сейчас только одна вакцина проходит клинические испытания. При этом он не сообщил название препарата.

Как сообщали Факты ICTV, ко второй волне коронавируса украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.