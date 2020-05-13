В США представили законопроект о санкциях против Китая из-за Covid-19

В США сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил законопроект о введении санкций против Китая, если страна не предоставит полного отчета о событиях, связанных со вспышкой коронавируса.

По словам Грэма, КНР не позволила следователям изучать информацию о начале болезни и если бы не обман правящей партии, вирус не попал бы в США, где от Covid-19 умерли более 80 тыс. человек.

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— Я убежден, что Китай никогда не будет сотрудничать, если не будет вынужден это сделать, — отметил сенатор.

Законопроект Об ответственности за Covid-19 позволит президенту США ввести санкции против Китая: замораживание активов, запрет на поездки и аннулирования виз, ограничение выдачи кредитов китайским предприятиям американскими учреждениями, запрет на листинг (ценные бумаги) китайских фирм на американских биржах.

Линдси Грэм предложил Трампу в течение 60 дней дать Китаю возможность предоставить полный отчет о возникновении коронавируса.

Также должно быть подтверждено, что КНР закрыла все рынки, которые могут быть источником различных инфекций, и освободила всех гонконгских сторонников демократии, арестованных после начала пандемии, чтобы избежать санкций со стороны США.

Ранее Факты ICTV писали, что в Соединенных Штатах Америки разрабатывается по меньшей мере восемь вакцин от коронавируса. Сейчас только одна из них проходит клинические испытания.