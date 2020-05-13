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Факты / Мир

Крупнейшая катастрофа в истории США — Пелоси о пандемии коронавируса

Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси записала видеообращение к гражданам, в котором рассказала о том, какой вред стране принесла эпидемия коронавируса.

Пелоси отметила количество больных и умерших от коронавируса в США и назвала эпидемию крупнейшей катастрофой в истории.

— Мы все знаем эти цифры. Мы столкнулись с крупнейшей катастрофой в истории нашей страны, — заявила Пелоси.

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Она также сообщила, что Демократическая партии предлагает принять новый пакет помощи гражданам на сумму $3 триллиона.

Пелоси также раскритиковала республиканцев, которые не хотели выделять большие суммы на борьбу с последствиями эпидемии.

К слову, в США в городе Нью-Йорк впервые за всю историю планово закрыли метро, которое работало круглосуточно.

Фото: Dreamstime

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