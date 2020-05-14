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Факты / Мир

США обвиняют Китай во взломе исследований по коронавирусу

Представители США говорят, что хакеры, связанные с Китаем, нацелены на организации, занимающейся изучением пандемии Covid-19.

ФБР заявило, что видели попытки взлома американских групп, исследующих вакцины, лечение и тестирование.

США давно обвиняют китайское правительство в кибершпионаже, что Пекин отрицает.

Пандемия обострила напряженность в отношениях между двумя странами, которые обвинили друг друга в неспособности сдержать вспышку.

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Федеральное бюро расследований, кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, подразделение департамента внутренней безопасности в среду выпустило редкое совместное предупреждение.

— Секторы здравоохранения, фармацевтики и исследований, работающие над ответом Covid-19, должны осознавать, что они являются главными целями хакеров.

Ранее в США предложили законопроект о введении санкций против Китая, если страна не предоставит полного отчета о событиях, связанных со вспышкой коронавируса.

Фото: Dreamstime

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