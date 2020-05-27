О сложных отношениях между Кейт Миддлтон и Меган Маркл или скорее о полном их отсутствие на публике уже говорят два года.

Британские издания называли причиной их ссоры в 2018 году платье подружки невесты принцессы Шарлотты и даже утверждали, что Меган Маркл своими требованиями довела Кейт Миддлтон до слез.

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Из материала журнала Tattler, который в июле выйдет с Кейт Миддлтон на обложке, стало известно, что конфликт между герцогинями заключался в том, нужно ли было надевать маленьким подружкам невесты колготки под платье.

Подруга Кейт Миддлтон, рассказала, что Кейт хотела придерживаться протокола и утверждала, что подружки невесты, в том числе и принцесса Шарлотта, должны носить колготки, когда Меган не соглашалась.

Другая подруга рассказала журналу, что после того, как принц Гарри и Меган Маркл отказались от выполнения обязанностей членов королевской семьи, принцу Уильяму и его жене приходится работать больше.

— Кейт раздражена из-за большой нагрузки. Она улыбается и ведет себя как положено, но не хочет этого. Кейт чувствует себя истощенной. Она усердно работает как топ-менеджер, который должен работать постоянно без бонусов и выходных, — говорится в журнале Tattler.

Однако представитель Кенсингтонского дворца опроверг утверждение о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям перегружены работой после того, как принц Гарри и Меган Маркл оставили обязанности.

Ранее Факты ICTV писали, что Меган Маркл и принца Гарри обвинили в краже $53 млн. Эти средства супругов герцогов Сассекском забрали у британских налогоплательщиков перед переездом в Лос-Анджелес.

Источник: Tattler